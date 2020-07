Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der für den deutschen Markt richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,06 Prozent auf 176,17 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,46 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen.

Marktbeobachter verwiesen eine etwas vorsichtigere Haltung der Investoren an den Finanzmärkten. Zwar hatte sich Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als gedacht vom Corona-Einbruch erholt, enttäuschende Einzelhandelszahlen schürten an den Finanzmärkten allerdings neue Sorgen um die Konsumbereitschaft der Chinesen. Nach Einschätzung des Chefvolkswirten Thomas Gitzel von der VP Bank kommt daher keine Freude auf. "Die Corona-Krise kann also selbst das normalerweise wachstumsstarke China nicht so einfach abschütteln", kommentierte der Experte.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf geldpolitische Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank ihre Corona-Krisenpolitik aus Nullzins, Wertpapierkäufen und Langfristkrediten im Wesentlichen bestätigen dürfte. Denkbar halten einige Fachleute allenfalls Erleichterungen für die unter der Null- und Negativzinspolitik leidenden Banken./jkr/mis