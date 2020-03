Deutsche Anleihen legen spürbar zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag im Kurs deutlich gestiegen. Am Markt wurde auf die schlechtere Börsenstimmung als Triebfeder verwiesen. Sichere Anlagen waren daher gefragt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,37 Prozent auf 173,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,53 Prozent.

An den Börsen sorgt nach wie vor die Corona-Krise für erhebliche Verunsicherung. Dies geht mit einem sehr schwankungsanfälligen Handel einher. Derzeit steht vor allem die rasche Ausbreitung des Virus in den USA im Mittelpunkt. Aber auch in Europa ist die Lage weiter beunruhigend. Anleger greifen daher zu als sicher empfundenen und liquiden Anlagen wie deutschen oder amerikanischen Staatsanleihen.

Konjunkturdaten belegen nach wie vor die immense Stärke der ökonomischen Krise. Das von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsklikma ESI ging so stark zurück wie noch nie seit Erhebungsbeginn im Jahr 1985. Der Einbruch folgt auf ebenfalls starke Rückgänge anderer Frühindikatoren.

Am Anleihemarkt wird die Debatte über gemeinsame Krisenanleihen der Euroländer genau verfolgt. Für derartige Corona-Bonds sprechen sich mehrere Eurostaaten aus. Am Montag signalisierte Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB) seine Unterstützung. "Ich bin für Corona-Bonds", sagte der Spanier Luis de Guindos am Montag im spanischen Rundfunk.

Am Nachmittag werden darüber hinaus noch Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. Zudem stehen Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt auf dem Plan./bgf/jsl/jha/