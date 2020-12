Deutsche Anleihen: Leicht gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gesunken. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag leicht um 0,03 Prozent auf 177,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,58 Prozent.

Die weiterhin freundliche Stimmung an den Aktienmärkten drückt etwas auf die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen. An den Märkten wurde positiv gewertet, dass das US-Repräsentantenhaus für eine Anhebung der Corona-Hilfszahlungen an Bürger gestimmt hatte. Ob jedoch der Vorstoß auch die Zustimmung des von den Republikanern dominierten Senats bekommen wird, ist fraglich. Die Republikaner dort hatten sich immer wieder gegen ein großzügigeres Konjunkturpaket ausgesprochen.

Insgesamt hielten sich die Kursausschläge jedoch in engen Grenzen. Marktbeobachter verwiesen auf die sehr geringen Umsätze an den Handelstagen zwischen Weihnachten und dem Jahresende. Es kann daher zu ungewöhnlichen Kursbewegungen kommen. In den USA werden am Nachmittag noch Kennzahlen zur Entwicklung des Immobilienmarktes erwartet./jsl/jkr/jha/