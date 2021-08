Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Auftrieb erhielten sichere Alternativen durch die etwas zurückhaltendere Stimmung an den Aktienmärkten. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 176,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,47 Prozent.

Zur Wochenmitte dürften die Anleger vor allem auf neue Stimmungsdaten aus Deutschland schauen. In München veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Die Umfrage in Unternehmen gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen wird mit einer leichten Eintrübung gerechnet./bgf/mis