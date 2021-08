Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,03 Prozent auf 177,06 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,49 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten blieben etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Juni etwas weniger als erwartet gestiegen. Zudem ist der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Juli weniger deutlich gestiegen als noch in einer ersten Schätzung ermittelt.

Am Nachmittag wird der Arbeitsmarktdienstleister ADP seine Daten zur Beschäftigungsentwicklung im Privatsektor der USA veröffentlichen. Die ADP-Daten gelten als Hinweis auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag erwartet wird. Die US-Notenbank Fed hat zuletzt immer wieder betont, dass sie mit der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung noch unzufrieden ist./jsl/jkr/mis