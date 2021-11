Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Bis zum Mittag legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future leicht um 0,03 Prozent auf 171,06 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,27 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Es wurden keine marktbewegenden Daten in der Eurozone veröffentlicht. In den USA wird mit dem Empire-State-Index am Nachmittag ein regionaler Industrieindikator veröffentlicht.

Bestimmendes Thema an den Anleihemärkten bleibt die vielerorts hohe Inflation. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt aber weiterhin keine Leitzinserhöhung in Aussicht. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass die Bedingungen für eine Zinsanhebung im kommenden Jahr erfüllt seien, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde anlässlich einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament. Man erwarte weiterhin eine Abschwächung der Inflation im kommenden Jahr. Sie wiederholte damit zuletzt gemachte Aussagen.

In den USA belastet die hohe Inflation zunehmend die Verbraucherstimmung, wie vor dem Wochenende das Konsumklima der Uni Michigan gezeigt hat. Auch die Umfragewerte von US-Präsident Joe Biden leiden zusehends unter den steigenden Lebenshaltungskosten. Die großen Zentralbanken betrachten den Preisauftrieb jedoch nach wie vor als größtenteils zeitweiliges Phänomen./jsl/bgf/stk