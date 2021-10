Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 168,86 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,12 Prozent. Am Vortag hatte die Rendite mit minus 0,11 Prozent ein Fünfmonatshoch erreicht.

Am Dienstag richten sich die Blicke auf die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts. Für die monatliche Umfrage unter Finanzexperten wird mit einer abermaligen Eintrübung gerechnet. Zuletzt hatten vor allem die erheblichen Lieferprobleme im Welthandel die Stimmung belastet.

Daneben treten einige hochrangige Notenbanker öffentlich in Erscheinung. Unter anderem wollen sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der Vizechef der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, zu Wort melden./bgf/mis