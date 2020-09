Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts einer freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 175,40 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,39 Prozent.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastete die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen. Gegen den Trend in der Eurozone gaben die Renditen von italienischen Anleihen nach. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist dort im August merklich stärker gestiegen als erwartet. In Spanien hingegen gab der Indikator nach und signalisiert wieder einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in dem Sektor. Spanien wird gerade von einer zweiten Infektionswelle und den damit einhergehenden Reisewarnungen stark getroffen.

Robuste Konjunkturdaten aus China sorgten für ein zuversichtlicheres Umfeld. In China setzt sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fort. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex zog im August überraschend auf 53,1 (Juli: 52,8) Punkte an.

Die Inflationsrate in der Eurozone hat im August erstmals seit dem Jahr 2016 in den negativen Bereich gedreht. Die Verbraucherpreise im Währungsraum sind zum entsprechenden Vorjahresmonat um 0,2 Prozent gefallen, während Volkswirte im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Die Daten wirkten sich kaum aus, da am Markt derzeit sowieso kaum jemand mit einer Änderung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) rechnet./jsl/jkr/jha/