Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,06 Prozent auf 176,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,46 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Das enttäuschende Ifo-Geschäftsklima für Deutschland stützte die Anleihen dabei nicht. Der wichtige Indikator trübte sich im August stärker als erwartet ein. Die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserte sich zwar. Die Bewertung der Erwartungen fiel aber deutlich zurück.

"Die Stimmung der Unternehmen leidet unter dem sich verschärfenden Materialmangel und der sich anbahnenden vierten Corona-Welle", kommentierte Jörg Krämer, Chefökonom der Commerzbank. Es sei bei weiter steigenden Infektionen wahrscheinlich, dass die Politiker wie bei zurückliegenden Wellen trotz der weit fortgeschrittenen Impfungen weitere Beschränkungen erlassen. "Die deutsche Wirtschaft dürfte im vierten Quartal kaum noch wachsen", so Krämer.

Die Kursausschläge am Anleihemarkt hielten sich insgesamt in Grenzen. Am Nachmittag werden in den USA dann noch Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Industriegüter veröffentlicht./jsl/bgf/mis