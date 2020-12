Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Die überwiegend freundliche Aktienmarktstimmung belastete die als sicher empfundenen Anlagen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 auf 175,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,56 Prozent.

Belastet wurden sichere Anlagen auch durch solide Konjunkturdaten aus Deutschland. Die Auftragseingänge der Industrie überraschten im Oktober klar positiv. Zudem wurde das Niveau vor der Corona-Pandemie im Februar wieder leicht überschritten. "In der Industrie läuft es wieder", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg.

In den USA steht vor dem Wochenende mit dem Arbeitsmarktbericht eine wichtige Konjunkturzahl an. Seit dem Corona-Einbruch im Frühjahr hat sich die dortige Lage tendenziell entspannt. Allerdings sind immer noch Millionen Arbeitnehmer ohne Job. Analysten rechnen mit einer weiteren Verbesserung./bgf/jkr/stk