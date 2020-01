Deutsche Anleihen: Nach anfänglichen Verlusten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag anfängliche leichte Verluste im Verlauf zum größten Teil wettgemacht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 171,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,29 Prozent.

An den Finanzmärkten hat sich die Lage wieder etwas beruhigt, nachdem die Furcht vor einer Eskalation der Iran-Krise in den vergangenen Handelstagen zu einer Flucht in sichere Anlagehäfen wie Bundesanleihen geführt hatte.

Inflationsdaten aus der Eurozone bewegten den Markt nur kurzzeitig. Die Inflation im Währungsraum hatte sich im Dezember merklich erhöht. Volkswirte hatten den Anstieg allerdings erwartet.

Im Jahr 2020 dürfte sich die Inflation laut Commerzbank-Volkswirt Marco Wagner dem Inflationsziel der EZB von knapp zwei Prozent nicht annähern. Der Anstieg im Dezember sei maßgeblich den Energiepreisen zuzurechnen. Für das Gesamtjahr erwartet die Commerzbank eine Inflationsrate von 1,2 Prozent. Allerdings stelle der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ein Aufwärtsrisiko dar./jsl/he