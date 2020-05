Deutsche Anleihen profitieren nicht von schwachen Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch nicht von durchweg schwachen Konjunkturdaten profitieren können. Am Abend lag der richtungweisende Euro-Bund-Future deutlich im Minus. Gegenüber dem Vortag fiel der Terminkontrakt um 0,55 Prozent auf 173,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,50 Prozent.

Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen europäischen Ländern gaben die Anleihekurse teils deutlich nach. Händler nannten dafür mehrere Gründe. Zum einen verwiesen sie auf das hohe Angebot neuer Staatsanleihen - eine Folge der extrem umfangreiche Konjunkturunterstützung, die viele Länder zu Abfederung der Corona-Krise ergriffen haben. Verwiesen wurde auch auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Dienstag, die der Europäischen Zentralbank (EZB) ein Stück weit Flexibilität in ihrer Krisenbekämpfung nimmt.

In Italien stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in Richtung zwei Prozent. In Spanien erhöhte sich die entsprechende Rendite in Richtung ein Prozent. In Frankreich rentierten zehnjährige Papiere wieder leicht positiv.

Schwache Konjunkturdaten konnten als sicher geltende Papiere dagegen kaum stützen. In Deutschland brach der Auftragseingang in der Industrie im März in historischem Ausmaß ein. Die Dienstleisterstimmung in der Eurozone fiel im April auf ein Rekordtief. In den USA baute die Privatwirtschaft im April mehr als 20 Millionen stellen ab. All dies sind Folgen der drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Die EU-Kommission gab unterdessen eine düstere Konjunkturprognose ab. Die Wirtschaft der Eurozone könnte wegen der Corona-Krise in diesem Jahr um 7,7 Prozent schrumpfen. Eine vollständige wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr wird als unwahrscheinlich angesehen. "Europa erlebt einen ökonomischen Schock, wie es ihn seit der großen Depression nicht mehr gegeben hat", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni./bgf/he