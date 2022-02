Deutsche Anleihen schnellen nach Angriff auf Ukraine in die Höhe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anleihemarkt hat mit starken Gewinnen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Am Donnerstagmorgen zog der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um etwa ein Prozent auf 167,64 Punkte an.

Angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine steuerten Anleger den als sicher erachteten Hafen der Staatsanleihen an. Im Gegenzug deutet sich an, dass die risikobehafteten Aktienmärkte zu Handelsbeginn einbrechen dürften. So wird der deutsche Leitindex Dax mehr als vier Prozent im Minus erwartet.

Am Donnerstagmorgen ordnete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen./la/bgf/