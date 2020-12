Deutsche Anleihen stagnieren vor Ifo-Geschäftsklima

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten kaum von der Stelle bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 177,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,58 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa fiel der Handelsstart weitgehend ruhig aus.

Vor dem Wochenende blicken die Anleger nach München. Dort gibt das Ifo-Institut die Ergebnisse seiner monatlichen Unternehmensbefragung bekannt. Das Ifo-Geschäftsklima gilt als wichtigstes Stimmungsbarmeter für die deutsche Wirtschaft. Angesichts der angespannten Corona-Lage und neuen Beschränkungen des öffentlichen Lebens wird mit einer Eintrübung gerechnet./bgf/jha/