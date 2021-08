Deutsche Anleihen stagnieren vor Powell-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag vor mit Spannung erwarteten Äußerungen zur US-Geldpolitik kaum bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,02 Prozent auf 175,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,41 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gab es wenig Kursbewegung am Rentenmarkt.

Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich bewegten die Märkte nicht nennenswert. In Deutschland bleibt der Preisauftrieb sehr hoch, die Einfuhrpreise stiegen im Juli so deutlich wie seit 40 Jahren nicht mehr. Vor allem Energie und zahlreiche Vorprodukte verteuerten sich zum Teil erheblich. In Frankreich trübte sich die Verbraucherstimmung leicht ein.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen der Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell will sich zur wirtschaftlichen Lage in den USA äußern. Es werden Hinweise auf eine etwas straffere geldpolitische Ausrichtung erwartet, wobei sich Fachleute unsicher sind, wie konkret Powell werden wird. Eine ausdrückliche Ankündigung, die extrem lockere Geldpolitik ein Stück weit zurückzufahren, erwarten nur die wenigsten Experten.

Powell äußert sich anlässlich der Notenbankerkonferenz von Jackson Hole. Die renommierte Veranstaltung findet alljährlich statt, dieses Jahr allerdings per Videokonferenz über das Internet. Grund ist die angespanntere Corona-Lage infolge der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante./bgf/jsl/jha/