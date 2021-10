Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen geringfügig um 0,04 Prozent auf 169,17 Punkte zu. Die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,15 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bleiben die Inflationserwartungen ein beherrschendes Thema am Rentenmarkt. Nach einem deutlichen Preisdämpfer am Ölmarkt zu Beginn der Handelswoche "hat sich die Bundkurve etwas verflacht", hieß es in einem Kommentar von Anleihe-Experten der Dekabank. Am Montag waren die Ölpreise nach enttäuschenden US-Konjunkturdaten deutlich gefallen, konnten am Dienstag aber wieder leicht zulegen.

Trotz des Preisdämpfers vom Wochenauftakt rechnen Experten in den kommenden Handelstagen eher mit steigenden Ölpreisen und neuen mehrjährigen Höchstständen. Am Ölmarkt bleibt die Sorge vor einem zu niedrigen Angebot vor den Wintermonaten ein bestimmendes Thema und damit dürften die Inflationserwartungen weiter den Handel mit Bundesanleihen beeinflussen./jkr/jha/