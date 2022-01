Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,01 Prozent auf 170,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,12 Prozent.

Nach der jüngsten Talfahrt konnten sich die Kurse der Bundesanleihen den zweiten Handelstag in Folge stabilisieren. Nach Einschätzung von Anleihe-Experten der Commerzbank haben enttäuschende Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der US-Industrie die Stimmung an den Aktienmärkten etwas gedämpft und die Festverzinslichen gestützt. Die Stimmung in den US-Industriebetrieben hatte sich im Dezember am Vortag unerwartet stark eingetrübt.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Am Nachmittag werden Kennzahlen zur Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt erwartet. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf dem Programm./jkr/jha/