Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im März stieg zum Start um 0,13 Prozent auf 173,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,33 Prozent.

Am Markt wurden die frühen Gewinne mit einer Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste am Vortag erklärt. Zur Wochenmitte waren sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere aufgrund positiv aufgenommener Corona-Nachrichten unter Druck geraten. Ausschlaggebend war eine Mitteilung der Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech, die ihrem Vakzin eine hohe Wirksamkeit gegen die neue Omikron-Variante bescheinigten. Allerdings ist dazu eine dritte Impfdosis erforderlich.

Wie schon am Vortag fällt der Impuls durch Konjunkturdaten am Donnerstag eher spärlich aus. Außenhandelsdaten aus Deutschland überraschten am Morgen zwar klar positiv, wie üblich fiel die Kursreaktion aber gering aus. In den USA stehen am Nachmittag die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm, die einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des Jobmarkts liefern./bgf/stk