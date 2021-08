Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 175,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,41 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen leicht nach.

Der Wochenausklang steht ganz im Zeichen der Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell will sich am Freitagnachmittag zur wirtschaftlichen Lage in den USA äußern. Es werden Hinweise auf eine etwas straffere geldpolitische Ausrichtung erwartet, wobei sich Fachleute unsicher sind, wie konkret Powell werden wird. Eine ausdrückliche Ankündigung, die extrem lockere Geldpolitik ein Stück weit zurückzufahren, erwarten nur die wenigsten Experten.

Powell äußert sich anlässlich der Notenbankerkonferenz von Jackson Hole. Die renommierte Veranstaltung findet alljährlich statt, dieses Jahr allerdings per Videokonferenz über das Internet. Grund ist die angespanntere Corona-Lage infolge der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante./bgf/jha/