Deutsche Anleihen starten mit leichten Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Händler nannten die freundlich erwarteten Aktienmärkte in Europa als Grund. Als sicher empfundene Anlagen wie Bundeswertpapiere waren deshalb etwas weniger stark gefragt.

Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,02 Prozent auf 174,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,52 Prozent. Die Kursausschläge an anderen europäischen Anleihemärkten waren eher gering. Zu Wochenbeginn stehen kaum relevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Allerdings äußern sich einige hochrangige Zentralbanker, darunter die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde. Zuletzt hatten Äußerungen zum Inflationsziel der EZB für Aufmerksamkeit gesorgt. Es geht vor allem darum, ob die EZB in ihrer laufenden Strategieprüfung wie die US-Notenbank Fed ein abgeändertes Preisziel anstreben sollte./bgf/ssc/jha/