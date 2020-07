Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,02 Prozent auf 176,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,49 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern fiel der Handelsbeginn ruhig aus.

Am Donnerstag stehen eher wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Anleihemärkten Bewegung hervorrufen könnten. In den USA werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis, ob sich an der äußerst angespannten Lage etwas geändert hat.

In Europa werden Zahlen zur Verbraucherstimmung aus dem Euroraum erwartet. In Deutschland hat sich die Stimmung nach Zahlen vom Donnerstagmorgen aufgehellt./bgf/mis