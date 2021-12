Deutsche Anleihen starten mit moderaten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Nennenswerte Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 173,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,31 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone gaben die Renditen zum Start etwas nach.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige beachtenswerte Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In den USA werden Wachstumszahlen zum Sommerquartal veröffentlicht, allerdings handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung. Grundsätzlich ist bereits bekannt, dass die US-Wirtschaft im Sommer deutlich an Schwung verloren hat. Aus der Eurozone werden keine entscheidenden Daten erwartet./bgf/jha/