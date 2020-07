Deutsche Anleihen starten stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Starke Impulse blieben zunächst aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 176,13 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,44 Prozent.

Zur Wochenmitte stehen so gut wie keine Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Anleger werden sich daher an anderen Ereignissen orientieren müssen. Gelegenheit dazu bieten einige öffentliche Auftritte ranghoher Notenbanker. Unter anderem wird der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, an einer Online-Diskussion teilnehmen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte im Gespräch mit der "Financial Times" die abwartende Haltung der EZB./bgf/jkr/jha/