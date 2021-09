Deutsche Anleihen starten stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch nach deutlichen Verlusten am Vortag stabil in den Handel gegangen. Am Morgen stand der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future faktisch unverändert auf 175,46 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,38 Prozent. Das ist der höchste Stand seit etwas mehr als einem Monat.

Am Dienstag waren Bundeswertpapiere wie auch Anleihen anderer Euro-Staaten erheblich unter Druck geraten. Als Auslöser galt ein Mix aus zunächst guter Aktienmarktstimmung, steigenden Inflationsraten und einer beginnenden Debatte über die Wertpapierkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB). Zwei für eine straffe Haltung bekannte Notenbanker hatten sich für eine Abschmelzung der Corona-Krisenkäufe unter dem Programm Pepp ausgesprochen.

An Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte in zahlreichen Ländern die Einkaufsmanagerindizes für den Industriesektor auf dem Programm, die aus einer Unternehmensumfrage der Marktforscher von IHS Markit abgeleitet werden. Die Indikatoren geben einen Hinweis über den Zustand der Konjunktur. In den USA wird jedoch stärker auf den entsprechenden Indikator des Instituts ISM geachtet, der ebenfalls an diesem Mittwoch ansteht./bgf/nas