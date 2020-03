Deutsche Anleihen: Steigende Kurse - Aktienschwäche stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstagmittag nach anfänglichen Verlusten wieder zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gewann vor dem Kontraktwechsel am Freitag 0,21 Prozent auf 177,93 Punkte. Rückenwind kam von der Schwäche des Aktienmarktes, wo die Notierungen erneut unter Druck gerieten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,64 Prozent.

Die wirtschaftlichen Folge der Corona-Epidemie treiben die Marktteilnehmer weiter um. "Die Probleme liegen nicht mehr auf der Seite der chinesischen Wirtschaftsentwicklung, sondern viel mehr auf der Seite der Auswirkungen für die Konjunktur in Europa und der in den USA", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow von Comdirect an.

Die Vorzeichen für weitere Kursgewinne bei Anleihen stehen daher gut. "Marktseitig wird mit weiteren Zinssenkungen der Fed und einem Schritt der EZB im Verlauf des Monats gerechnet", schrieb Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba in einem Kommentar. "Zudem spekulieren Marktteilnehmer darauf, dass das monatliche Anleihekaufvolumen der EZB um 20 auf 40 Milliarden Euro ausgeweitet wird und dass günstige Langfristtender eingesetzt werden, mit denen Banken ihre Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen ausweiten können, die mit den Folgen des Coronavirus zu kämpfen haben."/mf/bgf/jha/