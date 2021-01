Deutsche Anleihen vor US-Zinsentscheid kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 177,49 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,54 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt warteten Anleger auf geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed, die am Abend auf dem Programm stehen. Analysten gehen davon aus, dass die amerikanische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik vor dem Hintergrund der Corona-Krise bestätigt. Auf der ersten Sitzung seit dem Antritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden kann die Fed abwarten, da die Regierung in Washington mit einem billionenschweren Konjunkturprogramm auf die Krise reagieren will.

Die Sitzung des geldpolitischen Rates der Fed "sollte den Rentenmarkt nicht belasten", hieß es am Morgen bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Dies gelte solange die Fed keine Zweifel an der Fortsetzung ihrer ultralockeren Geldpolitik aufkommen lässt und Diskussionen über eine Verringerung der Wertpapierkäufe vermieden werden.

Bis zu den Beschlüssen der Fed wird am Rentenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erst am Nachmittag könnten Daten zum Auftragseingang in den USA für Kursbewegung sorgen./jkr/jha/