Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag zu Handelsbeginn im Kurs nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Morgen geringfügig auf 174,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,30 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten fiel der Auftakt ruhig aus.

Am Dienstag blicken Analysten und Anleger vor allem auf Inflationsdaten. In Deutschland wurden bereits veröffentlichte Daten am Morgen bestätigt, in Frankreich stehen ähnliche Daten an. In beiden Ländern ist die Inflation erhöht, sie liegt aber nur leicht über dem Zielwert der EZB für den gesamten Euroraum.

In den USA stellt sich die Lage anders dar: Dort ist die Teuerung im Mai mit fünf Prozent auf einen 13-jährigen Höchststand und klar über das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank Fed gestiegen. Am Dienstag werden Zahlen für Juni erwartet. Weil die Fed den Anstieg als übergangsweise Entwicklung bewertet, will sie geldpolitisch nicht eingreifen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung richtig liegt./bgf/eas