Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die neue Handelswoche gegangen. Am Morgen stand der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future faktisch unverändert zu Freitag auf 170,37 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug ebenfalls fast unverändert minus 0,20 Prozent.

Am Freitag hatten Bundesanleihen einen deutlichen Schub durch enttäuschend aufgenommene Daten vom US-Arbeitsmarkt erhalten. Vor allem der unter den Erwartungen gebliebene Beschäftigungsaufbau verlieh sicheren Wertpapieren Auftrieb. Die Renditen waren im Gegenzug spürbar gesunken.

Auftragsdaten aus der deutschen Industrie enttäuschten am Montag zu Handelsbeginn die Erwartungen. Entgegen dem erwarteten moderaten Anstieg gingen die Bestellungen im April zurück. Allerdings folgt der Rückgang auf einen starken Vormonat.

Im Handelsverlauf veröffentlicht das Analyseunternehmen Sentix seinen monatlichen Konjunkturindikator. Er zählt zu den ersten Stimmungsindikatoren im Monat und wird daher von Analysten mit Interesse verfolgt./bgf/men