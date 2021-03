Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt trotz Lockdown auf 2,827 Millionen

Nürnberg (Reuters) - Trotz des Lockdowns ganzer Branchen in Deutschland zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosenzahl im März gesunken.

Die Bundesagentur registrierte 2,827 Millionen Arbeitslose und damit 77.000 weniger als im Februar, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 492.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liege bei 6,2 Prozent. Stärker als in der Arbeitslosenstatistik schlägt sich der Lockdown in der Kurzarbeit nieder. Im Januar verzeichnete die BA nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg auf rund 2,85 Millionen Kurzarbeitende. BA-Chef Detlef Scheele sprach von einer spürbaren Frühjahrsbelebung. "Insgesamt zeigt der Arbeitsmarkt aber weiter sehr deutliche Spuren der nun seit einem Jahr andauernden Krise", sagte Scheele.

Auch unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen geht die Arbeitslosigkeit zurück. Saisonbereinigt errechnete die BA einen Rückgang um 8000 Erwerbslose.