Deutsche Automarkt bricht im Januar ein

FLENSBURG (dpa-AFX) - Der deutsche Automarkt ist zum Jahresstart angesichts der Corona-Beschränkungen wieder kräftig eingebrochen. So wurden im Januar 169 754 Personenkraftwagen neu zugelassen und damit 31,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Mittwoch in Flensburg mitteilte. Die Behörde sprach von einer "verhaltenen Zulassungsbilanz". Die deutlich gesunkenen Zulassungszahlen dürften neben den Beschränkungen im Corona-Lockdown auch mit dem Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung zum Jahreswechsel zu tun haben, mit der die Bundesregierung die Nachfrage ankurbeln wollte. Im Dezember waren noch knapp zehn Prozent mehr Pkw zugelassen worden als im entsprechenden Vorjahresmonat. 2020 hatte es insgesamt ein Minus von gut 19 Prozent auf 2,9 Millionen Neuwagen gegeben./men/jha/