Deutsche Bahn bestellt weitere 43 ICE für 1,5 Mrd Euro bei Siemens

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn kauft 43 weitere Züge vom ICE 3neo für rund 1,5 Milliarden Euro bei Siemens.

Zusammen mit bereits 2020 bestellten 30 Zügen wächst die Flotte dieser Hochgeschwindigkeitszüge auf 73, wie Bahn und Siemens am Dienstag in Berlin mitteilten. Die ersten Zügen sollten ab Ende 2022 zunächst auf Verbindungen zwischen Nordrhein-Westfalen und München zum Einsatz kommen. Wegen spezieller Scheiben in den Zügen soll der Mobilfunkempfang in den Neo-ICE deutlich besser werden. Damit wachse die ICE-Flotte bis Ende des Jahrzehnts auf insgesamt rund 450 Züge. Sie sind damit ein Kernbestandteil des bis 2030 geplanten Deutschlandtakts, mit dem Nah- und Fernverkehr enger verknüpft und in höherer Frequenz an mehr Orten unterwegs sein sollen.