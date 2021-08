Deutsche Bahn - GDL hat mit Streik ihr Ziel verfehlt

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn[DBN.UL) wertet den knapp dreitätigen Streik trotz Tausender Zugausfälle als Misserfolg für die Führung der Lokführergewerkschaft GDL.

"Die GDL-Spitze hat ihr eigentliches Arbeitskampf-Ziel nicht erreicht", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß am Freitagvormittag nach dem Streik-Ende. "Von 20.000 Lokführern hat sich nur ein Viertel am Ausstand beteiligt." Aus anderen Bereichen der Bahn, in die sich die GDL ausbreiten will, hätten gerade mal 120 Mitarbeiter gestreikt. Offen ließ Stauß, ob die Bahn jetzt ein neues Tarifangebot vorlegen wird. Die GDL will ebenfalls noch am Vormittag Bilanz des Arbeitskampfes ziehen. Über mögliche weitere Aktionen will sie in der nächsten Woche entscheiden.

Die Bahn hatte der GDL zuletzt Lohnerhöhungen in zwei Schritten angeboten: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Der GDL reicht dies nicht. Sie fordert unter anderem frühere Lohnerhöhungen, eine kürzere Laufzeit und einen Corona-Bonus von 600 Euro.

Bahn-Sprecher Stauß räumte ein, dass vom Arbeitskampf Millionen Fahrgäste betroffen waren. Der Konzern habe etwa ein Viertel des Fernverkehrs- und 40 Prozent des Nahverkehrs-Angebots aufrecht erhalten können. "Nach dem Streik hat der Zugbetrieb überall wieder planmäßig begonnen." Im Laufe des Tages werde er wieder normal rollen. Allerdings würden die Züge am Freitag wie am Wochenende deutlich voller als üblich sein. Dies hat auch mit den nachgeholten Fahrten zu tun.