Deutsche Bahn setzt Fernverkehr in Norddeutschland aus

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bahn stellt wegen des Sturms den Fernverkehr in Norddeutschland ein.

Derzeit fahren keine Züge in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin, wie die Bahn am Donnerstagmorgen mitteilte. Aber auch in anderen Bundesländern, etwa Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Sachsen, sei der Bahnverkehr beeinträchtigt. Der deutsche Wetterdienst hat für große Teile Deutschlands eine Unwetterwarnung ausgesprochen und vor orkanartigen Böen vor allem in Norddeutschland gewarnt.