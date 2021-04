DEUTSCHE BANK - Aktie konsolidiert bullisch

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 10,276 € (XETRA)

Nach dem sehr impulsiven Anstieg der Aktie im vergangenen Februar konsolidiert der Wert innerhalb einer bullisch zu interpretierenden Flaggenformation. Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Kursanstieg in der Regel gen Norden hin aufgelöst.

Bullische Flagge suggeriert Aufwärtspotenzial

Dementsprechend ist hier früher oder später ein Ausbruch gen Norden und eine Trendfortsetzung Richtung 11,5-12,00 EUR zu favorisieren. Ein Tagesschlusskurs oberhalb der Flaggenformation triggert ein prozyklisches Kaufsignal in der Aktie. Bis dahin kommt der Wert auf die Watchlist.

Ein Rücksetzer per Tagesschlusskurs unter den EMA50 - der aktuell in etwa mit der psychologisch wichtigen 10,00 EUR-Marke korrespondiert - wäre hingegen ein erstes klares Warnsignal für die Käufer. In dem Falle wäre eine Fortsetzung der Konsolidierungsbewegung in den Bereich 9,00 bis 9,50 EUR zu favorisieren.

Deutsche Bank Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)