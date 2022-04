DEUTSCHE BANK - Aktie nach Zahlen weiter im freien Fall

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 9,569 € (XETRA)

Deutsche Bank erzielt im 1. Quartal einen Ertrag von €7,32 Mrd (VJ: €7,23 Mrd, Analystenprognose: €7,03 Mrd), ein EBT von €1,65 Mrd (VJ: €1,58 Mrd, Prognose: €1,672 Mrd), eine Cost/Income-Ratio von 73 % (VJ: 77 %, Prognose: 72,9 %), ein ROTE von 8,1 % (VJ: 7,4 %, Prognose: 6,8 %) und einen Nettogewinn vor Minderheiten von €1,227 Mrd (VJ: €1,03 Mrd, Prognose: €1,113 Mrd). Im Ausblick auf 2022 erwartet die Deutsche Bank weiter ein ROTE von 8 % (Prognose: 5,9 %) und ein Cost/Income-Ratio von 70 % (Prognose: 73,9 %).Quelle: Guidants News

Schon das Scheitern an der Hürde bei 11,92 EUR im März war nicht bullisch zu werten und auch der Rücksetzer an die Unterstützung bei 10,70 EUR nur kurz von einer Erholung unterbrochen. Seit rund einer Woche dominiert nun schon eine weitere dynamische Verkaufswelle, die wie erwartet an die Unterstützungszone von 9,70 bis 9,83 EUR führte.

Wurde der Abwärtstrend schon reaktiviert?

Doch statt diesen Bereich für eine Erholung zu nutzen, wird er heute mit einer langen schwarzen Kerze gebrochen und damit ein weiteres Verkaufssignal aktiviert. Dadurch, dass diese Zone unterschritten wurde gibt es jetzt zwei Möglichkeiten der Einordnung in das Gesamtbild: Entweder setzt sich "nur" die Korrektur seit Ende März fort und die Deutsche-Bank-Aktie kann im Bereich von 9,10 - 9,20 EUR eine zweite große Erholungsbewegung in Richtung 9,83 und später 10,70 EUR starten.

Oder - und das wäre die bärische Variante - der Abwärtstrend seit Mitte Februar setzt sich seit Anfang April bereits fort und sorgt jetzt für einen Einbruch unter 9,00 EUR. Dann wäre das Tief bei 8,16 EUR das erste große Ziel. Darunter könnte aber sogar ein Kursrutsch bis 7,35 EUR auf die Anleger warten.

Die beiden Abwärtsszenarien könnten dagegen erst durch einen direkten Anstieg über 10,40 und 10,70 EUR abgewendet werden.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)