DEUTSCHE BANK - Aktie reagiert positiv auf Zahlen

Die Deutsche Bank gab heute Morgen Zahlen bekannt. Mein Kollege Oliver Baron hat in seinem Artikel „Deutsche Bank verbucht deutlichen Gewinnanstieg“ schon einen Blick auf diese Zahlen geworfen. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt leicht positiv aus. Die Aktie wird aktuell mit einem Plus von gut 2 % gehandelt, obwohl der Markt deutlich nachgibt.

Die Aktie befindet sich seit einem Tief bei 4,45 EUR aus dem März 2020 in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte den DAX-Titel im Juni 2021 auf ein Hoch bei 12,56 EUR. Nach einer Korrektur in einem symmetrischen Dreieck kam am 04. Januar 2021 zu einem Ausbruch aus dem Dreieck und anschließend erneut zu einem Anstieg auf 12,56 EUR.

Diese Hürde erwies sich allerdings als zu hoch. Die Aktie musste einen deutlichen Abschlag hinnehmen und fiel in das Dreieck und auf die untere Begrenzung dieser Formation zurück. Von dort aus erholte sich der Wert in den letzten beiden Tagen deutlich. Aktuell notiert er wieder an der alten oberen Dreiecksbegrenzung, die heute bei 11,56 EUR verläuft.

Kaufwelle möglich

Gelingt der Aktie der Deutschen Bank erneut ein Anstieg über 11,56 EUR, dann könnte es zu einem Anstieg in Richtung 12,56 EUR kommen. Größeres Aufwärtspotenzial ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über 12,56 EUR. Dann wäre Platz bis 15,00 EUR und 17,12-17,82 EUR.

Sollte die Aktie allerdings unter das Tief vom Montag bei 10,70 EUR abfallen, dann wäre eine Verkaufswelle in Richtung 9,76 EUR möglich.

Fazit: Die erste Reaktion auf die Zahlen deutet auf eine kurzfristige Rally hin.

