DEUTSCHE BANK - Aufwärtstrend gerät ins Wanken

Anfang des Monats erreichte die Aktie der Deutschen Bank ein neues Verlaufshoch bei 9,83 EUR und damit zugleich die 61,8 %-Projektion der ersten großen Erholungsrally dieses Jahres von 5,10 bis 9,20 EUR abgetragen an den Startpunkt der aktuellen Kaufwelle bei 6,75 EUR (blaue Projektion im Chart). Die Marke liegt bei 9,68 EUR.

Abgeschlossene Topbildung bei 9,68 EUR möglich

Dies allein wäre noch kein Grund zur Sorge, aber durch den anschließenden Abverkauf, der zuletzt auch unter die Unterstützung bei 9,20 EUR geführt hat, wurde dieser Bereich als potenzielles Top bzw. als vorläufiges Ende des Aufwärtstrends bestätigt. Sollte die Aktie jetzt also nicht mindestens über 9,50 EUR ansteigen, dürfte es in Kürze auch zu Abgaben unter 8,73 EUR in Richtung Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 7,80 EUR kommen. Dort wäre eine weitere Erholung möglich. Darunter würden schon die zentralen Supportmarken bei 7,35 und 6,75 EUR attackiert.

Gelingt dagegen ein späterer Ausbruch über 9,68 EUR, wäre mittelfristig mit einem Anstieg bis 10,37 EUR die Folge. Dort treffen sich das markante Hoch aus dem Februar und das 76,4 %-Projektionsziel der ersten Rallyphase.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart)

