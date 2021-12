Deutsche Bank, Auto1, Varta und Vulcan Energy – die größten Bewegungen vor Börsenstart

Der Dax wird zu Börsenstart leicht im Plus erwartet. Unter den einzelwerten stciht vorbörslich die Deutsche Bank ins Auge, da sie über eine Prozent verliert. Das „Wall Street Journal“ berichtet, dass den Frankfurtern neuer rechtlicher Ärger in den USA drohen könnte. Aber so richtig Stunk ist noch nicht in der Bude und die Aktie verliert um die 1,5 Prozent.

Auf den weiteren Plätzen im unteren Teil des deutschen Leitindex finden sich noch die Aktien von SAP, Adidas und Vonovia die um die 0,5 Prozent im Plus liegen.

An der vorbörslichen Spitze befinden sich aktuell die Papiere von Symrise. Die Anteile des Duftstoff- und Aromenherstellers gewinnen knapp über ein Prozent nach einer Kaufempfehlung der Societe Generale.

MDax

Im Index für kleinere Werte bestimmen den ersten und letzten Platz ebenfalls Analysten-Meinung. Im MDax setzt sich Scout24 an die Spitze im Index. JP Morgan empfiehlt die Aktie zum Kauf – und das scheinen die Anleger schon vorbörslich zu tun. Der Wert liegt über 2 Prozent vorne.

Auf den folgenden Plätzen befinden sich die Papiere von Ströer, Telefonica Deutschland und Varta.

Der letzte Platz im MDax geht auf eine Analysten-Empfehlung zurück. Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 52 auf 28 Euro gekappt.

Auf den Plätzen dahinter folgen dann Aroundtown, Uniper und Vantage Towers.

SDax

Den letzten Platz im Leitindex vergibt heute Morgan Stanley. Die amerikanische Bank stuft Salzgitter auf „Sell“ herab und senkt das Kursziel von 32 auf 30,70 Euro. Die Aktien geben vor Börsenstart rund 2 Prozent ab. Nicht wesentlich weniger im Minus sind dahinter doe Papiere von Home24, PVA Tepla und FlatexDegiro.

Das Treppchen im SDax wird aktuell ohne Nachrichten von der Shop Apotheke, Encavis und der Metro besetzt.

Außerhalb des Tellerrandes

Vorbörslich zweistellig im Plus sind die Papier von Vulcan Energy, Mainz Biomed und WonderFi zweistellig im Plus.

Redaktion onvista

Foto: Vintage Tone