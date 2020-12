Deutsche Bank baut in Zentrale 350 Stellen ab

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank baut in der Zentrale des Privatkundengeschäfts jeden dritten Arbeitsplatz ab.

Bis Ende 2022 sollen in den Bereichen Kundenmanagement, Produktmanagement und Organisation (COO) in Bonn und Frankfurt rund 350 Stellen wegfallen, wie Deutsche-Bank-Vizechef Karl von Rohr in einem Mitarbeiterbrief schrieb, der Reuters am Dienstag vorlag. Mit den Gewerkschaften sei ein Interessensausgleich vereinbart worden. "Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unseren Geschäftsbereich schlanker und schließlich wettbewerbsfähiger aufzustellen", erklärte von Rohr, der für das Privatkundengeschäft verantwortlich ist.

Insgesamt beschäftigt die Bank in dem Bereich knapp 1000 Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren wurde die Zahl der Stellen in der Zentrale bereits deutlich reduziert.