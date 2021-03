Deutsche Bank bekommt eigenen Investmentbanking-Vorstand

München (Reuters) - Die Deutsche Bank bekommt einen eigenen Vorstand für das Investmentbanking.

Fabrizio Campelli, der in dem Gremium bisher für den Umbau des größten deutschen Geldhauses zuständig ist, soll die Aufgabe vom 1. Mai an übernehmen, wie das Institut am Montag in Frankfurt mitteilte. Vorstandschef Christian Sewing hatte die ertragreichste Sparte der Bank bisher selbst geleitet, die Finanzaufsicht drang aber Finanzkreisen zufolge auf eine Aufteilung der Funktionen. Sewing, der einen neuen Vertrag bis 2026 bekommt, übernimmt im Gegenzug die Zuständigkeit für Personalthemen. Campellis bisherige Aufgaben gehen an Rebecca Short, die in den Vorstand aufsteigt. Der für die Organisation zuständige COO Frank Kuhnke verlässt die Bank. Seine Position wird nicht neu besetzt.