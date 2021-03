Deutsche Bank belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 250 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adidas angesichts neuer Mittelfristziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das bis 2025 angepeilte jährliche Umsatzwachstum um 8 bis 10 Prozent liege über ihrer Erwartung von 8 Prozent und jener des Marktes von nur 7 Prozent, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was das operative Margenziel (Ebit) betreffe, das mit 12 bis 14 Prozent angegeben wurde, habe sie mit 14,3 Prozent aber mehr erwartet. Die Expertin sieht kaum Spielraum für steigende Schätzungen seitens der Analysten./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 11:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.