Deutsche Bank belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 137 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie, nachdem in den vergangenen Tagen durchgesickert sei, dass der Konzern bei den Auslieferungen 2021 besser als prognostiziert abgeschnitten hat. Damit sei man den Markterwartungen sehr nahe gekommen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 08:34 / GMT

