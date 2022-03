Deutsche Bank belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach einer pandemiebedingten Pause bei den Ausschüttungen an die Aktionäre sei das Thema Kapitalrendite nun wieder im Kommen, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den kürzlich veröffentlichten Dividendenvorschlag des Gewerbeimmobilien-Finanzierers. Dieser biete eine Rendite von elf Prozent, womit ein kräftiger Kursanstieg der Aktie angeschoben worden sei./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 07:45 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.