Deutsche Bank belässt Grand City Properties auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (FFO) sowie die für 2019 vorgeschlagene Dividende entsprächen seinen Erwartungen schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dividendenprognose für 2020 impliziere gleichwohl eine leichte Senkung der Markterwartungen. Die Coronavirus-Pandemie habe keine erheblichen Auswirkungen auf die Geschäfte, so Scheufler mit Verweis auf Aussagen des Immobilienkonzerns./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 07:00 / GMT

