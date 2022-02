Deutsche Bank belässt HSBC auf 'Hold' - Ziel 480 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die Bank habe wegen Rückstellungen enttäuscht, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und der Ausblick mit der erwartungsgemäßen Anhebung des Kapitalrendite-Ziels spiegelten sich aber schon in den Konsensschätzungen sowie im Aktienkurs wider./gl/jha/

