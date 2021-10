Deutsche Bank belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Modekonzern sei in Trippelschritten auf dem Weg zurück zur Normalität, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Die Erholung dürfte aber von lokalen Corona-Ausbrüchen in Asien weiter etwas gebremst worden sein. Zugleich sollten steigende Transportkosten und der Abbau von Lagerbeständen den Margenanstieg gedämpft haben./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 06:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.