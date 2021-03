Deutsche Bank belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Eine Online-Roadshow mit dem Leiter der Sparte Connected Secure Systems (CSS) habe ihn in seiner Einschätzung bestärkt, dass der Halbleiterkonzern in einer starken Position sei, nach der erfolgreichen Integration von Cypress die zunehmenden Chancen im Bereich Internet der Dinge zu nutzen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ag

