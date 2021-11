Deutsche Bank belässt Jenoptik auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Militärtechniksparte des Technologiekonzerns wechsele zu einem höheren Preis den Besitzer als von ihm erwartet, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das wichtigste Ziel des Managements dürfte allerdings darin bestanden haben, Jenoptik damit auch für nachhaltig orientierte Anleger investierbar zu machen./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

