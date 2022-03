Deutsche Bank belässt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 16,60 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Im Mittel rechtfertige der Ausblick des Stahlhändlers auf das erste Quartal schon fast die Hälfte der gesamtjährigen Konsenssschätzungen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Dividende in Höhe von einem Euro entspreche einer Rendite von 8,5 Prozent. Nach einem außergewöhnlichen Stahljahr 2021 sollte dies aber eher die Ausnahme als die Regel sein./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 07:12 / CET

