Deutsche Bank belässt Novartis auf 'Sell' - Ziel 70 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Analyst Emmanuel Papadakis äußerte in einer am Freitag vorliegenden Studie erste Gedanken zu den angekündigten Aktienrückkaufen des Pharmakonzerns, die aus dem Verkauf der Anteile an Roche resultieren. Für ihn komme diese Nachricht etwas überraschend, betonte der Experte. Wichtig sei die Signalwirkung: Viele hätten eine größere Übernahme erwartet, könnten sich jetzt aber von dieser Perspektive lösen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

